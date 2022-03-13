نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الترم الثالث 1443 الإجازات في الفصل وتاريخ نهاية العام الدراسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم أفصحت عن موعد بداية الترم الثالث 1443 لأنه مهم وخصوصاً بعد أن تمكن الطلاب من أداء اختبارات الفصل الثاني، حيث أن هذا العام والذي يتضمن ثلاثة فصول يطبق للمرة الأولى لينال الطالب بمعلومات بشكل أكبر من السابق بجميع المواد الدراسية والمقررات والمناهج الموضوعة من أجله.

نظراً لرغبة المملكة في إجراء تعديلات على كل الأنظمة من أجل أن تتماشى مع الرؤية الخاصة بعام 2030، ولأن التغيير يجب أن يبدأ من التعليم نظراً لأنه أساس من أسس قيام الدولة قامت بتطبيق هذا النظام، لذلك تابعوا معانا في موقع ثقفني السطور التالية.

موعد بداية الترم الثالث

الترم الثالث في المملكة العربية يبدأ من الأحد 20 مارس 2022 والذي يوافق هجريا 17 شعبان 1443، وبذلك يعد الفصل الدراسي الأخير من العام الحالي، نظراً لأن المملكة تحديدا وزارة التعليم قسمت الفصول الدراسية إلى ثلاث بدلاً من 2، بجانب أنها أدخلت تحديثات وتعديلات أساسية بعملية التعليم للنهوض بها، وهذا للتماشي مع التطورات التكنولوجية الراهنة، وبالنسبة إلى عدد الأسابيع في الترم الثالث هي 14 أسبوع دراسي تنتهي بالاختبارات النهائية والتي يحصل وينال الطالب بعدها على إجازة نهاية العام.

المتبقي على الفصل الثالث

الدراسة بالفصل الدراسي الثالث ستكون بشكل الحضور لكل الطلاب والطالبات، وهذا كما تم بالفصل الدراسي الثاني، والفصل الأخير مكون من 14 أسبوع تتخللها إجازات رسمية وعطلات مختلفة مثل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الفطر، وبعد أن ينتهي هذا الفصل ستقوم الوزارة بتقييم النظام الجديد وهل استطاع النجاح أم لا وهل حقق الأهداف المنشودة أم لم يستطيع، ومن أجل معرفة الوقت المتبقي يجب متابعة العد التنازلي والذي يمثل 7 أيام وعدة ساعات.

نهاية العام الدراسي 1443

سوف ينتهي العام الدراسي الراهن بنهاية آخر أيام امتحانات واختبارات الفصل الدراسي الثالث، نظراً لأنه آخر فصول العام، والاختبارات تنتهي في 30 يونيو 2022 الموافق هجريا 1 ذي الحجة 1443، وبذلك يكون انتهى العام الحالي والذي يعد الأطول والأول بنظام التعليم الجديد، وبعد حصول الطلاب على الإجازة سوف تقدم الوزارة خطة العام الجديد عبر موقعها الرسمي.

اجازات الفصل الدراسي الثالث

حدد التقويم الدراسي الإجازات وأعدادها والتي ينالونها الطلاب لهذا الفصل وهي كالتالي: