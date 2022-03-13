نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا |رابط pmhi.ly موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 للشباب فقد أعلنت الحكومة الليبية عن انطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية للشباب في جميع أنحاء ليبيا هذا العام 2022، وهي المبادرة التي جاءت من جانب الحكومة الليبية بهدف تقديم الدعم المناسب للشباب من ذو الدخل المحدود في جميع أنحاء ليبيا، حيث قامت بطرح التفاصيل الخاصة بالتسجيل للحصول على الدعم من قبل الشباب من حيث الشروط وطريقة التسجيل إلكترونيا، وذلك من خلال مبادرة الإسكان التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي قام بعقده وزير الإدارة المحلي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 وأهم الضوابط المطلوبة.

رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 للشباب

وقد أعلنت الحكومة الليبية عن التفاصيل الخاصة بالمسئول في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022، حيث أعلنت تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم للحصول على الدعم المقدم لذوي الدخل المحدود في ليبيا، حيث يتم التقديم للحصول على القرض إلكترونيا، وذلك عن طريق الدخول الى خدمات الوحدة السكنية والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

ضوابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

وقد كشف رئيس الوزراء الليبي خلال الساعات الاخيرة عن التفاصيل والضوابط الخاصة بالقبول في منظومة القروض السكنية للشباب، حيث أكد أنه قد تم تخصيص 100 ألف وحدة سكنية خاصة بالشباب، حيث تم تخصيص ما يصل الى 50 الف قطعة ارض، ومن المقرر ان يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على الدعم الخاص بمنظومة القروض السكنية، حيث أكد على أن عملية التسجيل سوف تتم بشكل كامل الكترونيا من خلال الموقع الرسمي المفعل من خلال إرسال البيانات الأساسية المطلوبة، مع توافر شروط كون المتقدم من محدودي الدخل.

يمكن الان لجميع الرغبين فى التقديم على قروض الشباب المقدمة من الحكومة الليبية الدخول الى الرابط الرابط الإلكتروني الذى تم توفيره من خلال المنظومة وتسجيل الدخول وملئ باقي البيانات ورفع الملفات المطلوبة كما هو بالصورة بالأعلى ليكون التسجيل مكتمل و ويتم ادراج اسمك ضمن المتقدمين للحصول على قرض عيني سواء سكنى او قرض عيني قطعه راض.

وقد ذكر السيد عبد الحميد الدُبَيْبة رئيس الوزراء الليبي بان طريقه توزيع الأراضي فى منظومة القروض السكينة ستكون حسب حسب الأولوية للفئات الأشد حاجة في دولة ليبيا، وسوف يتم الاستعانة بالبدايات فى جميع المحافظات الليبية للقيام بمهمه بيان الفئات الأكثر حاجه للتحقق من صحة البيانات للمتقدمين الى المنظومة لتقديم الأراضي والشقق السكنية لأول مرحله من مبادرة الحكومة فى اقرب وقت.

رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022

يبحث الكثير من الشباب والمواطن فى لبيبا عن رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 والتي اطلقتها الحكومة عن طريق التسجيل في موقع مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشباني pmhi.ly حيث يتم التسجيل في هذة المنظومة أون لاين من علي شبكة الانترنت فقط دول التزاحم والوقف فى طوابير.

ما هى شروط التقديم في مبادرة القروض السكنية 2022

وقد وضعت الحكومة الليبية عده شروط لابد من توافرها فى المتقدمين الى منظومه القروض السكنية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري فى لبيبا عبر موقع www.pmhi.ly التسجيل في القروض السكنية 2022 وجاءات الشروط كما يلي:-

ان يكون المتقدم الى الحصول على القرض السكنى ليبي الجنسية ومستمر فى الاقامه فى لبيبا لمدة لا تقل عن سنه قبل التقديم

ان يستطيع المتقدم اثبات عدم امتلاكه لسكن هو او افراد اسرته

تقديم وثيقه بقيمه راتبه الشهري فى حاله انه يعمل او وثيقه تثبت عد عمله فى حاله انه عاطل عن العمل او وثيقة تثبت انه تابع لنظام الضمان الاجتماعي

تقديم الهويه الوطنية والتى تحتوى على الرقم الوطني او جوزا السفر ساربي المفعول

ازاد البحث عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب فى ليبيا 2022 وخطوات التسجيل من خلال مصرف الادخار حيث أتاحت الحكومة الليبية طريقة سهلة يستطيع من خلالها المواطنين الليبين التسجيل على منظومة القروض السكنية والاستفادة من خدماتها للمساهمة في تحسين الأوضاع السيئة التي يمر بها الشعب الليبي، ويتم التسجيل في القروض السكنية بالطرق المرفقة بالأعلى.

التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة

يتم التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة للغاية على النحو الآتي:

يقوم الشاب بالدخول إلى موقع برنامج قروض السكن الذي يتبع بنك الادخار بالضغط على هذا الرابط www.pmhi.ly.

بعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ثم كتابة رقم الهاتف ورقم التحقق.

بعدها يتم إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم تحوي على كلمة السر.

فيقوم الشاب بإدخال هذا الرقم والضغط على مكان تسجيل الدخول.

ثم يقوم بإدخال الأوراق المطلوبة لهذا الطلب ثم إرسال الطلب على الفور.

,وقد وفرنا اليكم طريقة التسجيل بمنظومة القروض السكنية ليبيا 2022م حيث يسرت الحكومة الليبية على مواطنيها عملية التسجيل وجعلته متاح عبر الإنترنت، وذلك دون اضطرار المواطنين للولوج للمقر الرئيسي للحفاظ على المواطنين من التعرض للإصابة بالوباء المستجد، ويتمكن المواطنين من التقديم على هذه القروض عبر الخطوات السابق ذكرها فى الاعلي.

إطلاق منظومة القروض السكنية والتي تهدف إلى إعطاء القروض إلى فئة الشباب الراغبين بالزواج في المحافظات الليبية المختلفة، وقد تم التصريح من قبل رئيس الوزراء بمنح مائة ألف وحدة سكنية إلى الشباب الذين يرغبون في الزواج بالإضافة إلى خمسين ألف قطعة أرض، وجاءت تلك الأخبار السارة بمناسبة الاحتفال بذكرى السابع عشر من شهر فبراير.