جدة - نرمين السيد - وكشف محمد الزاوى، مراسل إكسترا نيوز بأوكرانيا، مدى صعوبة الأوضاع الإنسانية فى ماريوبول بعد التطويق الروسى. ومن ناحيته، قال حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز بروسيا، إن موسكو تقترب من إحكام قبضتها على ماريوبول الأوكرانية

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