استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - فى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و119 ألفا و763 حالة، والوفيات إلى 138 ألفا و831 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و949 ألفا و253 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و108 حالات.

وفى أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 790 ألفا و575 حالة والوفيات إلى 9599 حالة.

وفى مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 507 آلاف و599 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و339 حالة.

وفى جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 174 ألفا و163 حالة والوفيات إلى 297 حالة.

وفى نيجيريا، أعلنت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 254 ألفا و945 حالة والوفيات إلى 3142 حالة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليون و72 ألفا و430 إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 15 ألفا و321 حالة وفاة.

وفى الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و124 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 3 ملايين و670 ألفا و177 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 57 ألفا و441 حالة وفاة.

وفى بروناى دار السلام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2602 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة؛ ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 109 آلاف و538 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 163 حالة وفاة.

وفى مالطا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 72 ألفا و687 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 614 حالة وفاة.

وفى لاوس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 145 ألفا و934 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 641 حالة وفاة.

وفى بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 939 ألفا و514 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 6 آلاف و647 حالة وفاة.

وفى الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليونين و803 آلاف و138 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 5 آلاف و128 حالة وفاة.

وفى هولندا، سجلت وزارة الصحة 60 ألفا و43 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7 ملايين و115 ألفا و857 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفا و699 وفاة.

وفى تشيلى، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و371 إصابة جديدة و126 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و286 ألفا و476 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 43 ألفا و785 وفاة.

وفى صربيا، سجلت وزارة الصحة 1967 إصابة جديدة و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و939 ألفا و150 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و570 وفاة.

وفى سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 9 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 16 ألفا و390 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشى الوباء حتى الآن.

وفى نيبال، سجلت السلطات الصحية 73 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 977 ألفا و878 حالة، بينما ظلت حصيلة الوفيات فى البلاد متوقفة عند 11 ألفا و950 حالة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 613 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و76 ألفا و229 إصابة، كما بلغ إجمالى الوفيات 8503 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 323 ألفا و171 إصابة، بينما توقف إجمالى الوفيات عند 5644 حالة.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و632 إصابة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 929 ألفا و735 إصابة، فى حين سجلت 10 حالات وفاة؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 1139 حالة على مستوى البلاد.

وفى اليونان، رصدت سلطات الصحة 39 حالة وفاة، و19 ألفا وحالتى إصابة جديدة، ليبلغ إجمالى الوفيات 26 ألفا و513 حالة، والإصابات مليونى و623 ألفا و628 إصابة.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 53 ألفا و825 إصابة و133 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 13 مليونا و323 ألفا و128 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و782 حالة وفاة.

وفى قبرص، سجلت السلطات الصحية 2812 إصابة و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 350 ألفا و688 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 899 حالة وفاة.

وفى فرنسا، سجلت السلطات الصحية 72 ألفا و443 إصابة و51 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 23 مليونا و453 ألفا و722 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و80 حالة وفاة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 2743 إصابة و47 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و790 ألفا و368 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و335 حالة وفاة.

وفى مقدونيا الشمالية، سجلت السلطات الصحية 277 إصابة و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 301 ألف و293 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9137 حالة وفاة.

وفى كندا، سجلت السلطات الصحية 2015 إصابة و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و359 ألفا و24 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 36 ألفا و875 حالة وفاة.

وفى زامبيا، سجلت السلطات الصحية 162 إصابة ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى و315 ألفا و148 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 3960 حالة لعدم تسجيل وفيات خلال اليوم الماضى.

وأفاد المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب أفريقيا بوفاة شخص واحد وإصابة ألف و571 آخرين خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك إلى 99 ألفا و712 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و693 ألفا و532 إصابة.

وأبلغ المجلس الوطنى لأمانات الصحة البرازيلى عن 389 حالة وفاة، و45 ألفا و20 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 654 ألفا و945 حالة وفاة، وإجمالى الإصابات إلى 29 مليونا و350 ألفا و134 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة فى إندونيسيا 248 حالة وفاة، و14 ألفا و900 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 151 ألفا و951 حالة، والإصابات إلى 5 ملايين و878 ألفا و910 إصابات.

بينما رصدت وزارة الصحة فى الأرجنتين 71 حالة وفاة، وألفين و986 إصابة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 127 ألفا و122 حالة، والإصابات 8 ملايين و970 ألفا و196 إصابة.