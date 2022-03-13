أوكرانيا: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا عبر تويتر: "بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة فى خيرسون".

ويشير حديث كوليبا إلى الاستفتاء الذى أجرى فى شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، والذى اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.

وأضاف: "بالنظر إلى حقيقة غياب أى دعم شعبي، سيكون ذلك مهزلة كاملة"، داعيا إلى فرض "عقوبات صارمة" على روسيا إذا حصل ذلك، مؤكدا أن "خيرسون أوكرانية وستظل دائما".

من جهتها، قالت الممثلة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا عبر تطبيق تلغرام: "حاليا، يدعو الغزاة نواب المجلس الإقليمى ليعرضوا عليهم التعاون وإنشاء جمهورية +مستقلة+".

وخيرسون أول مدينة كبيرة احتلتها القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا فى 24 فبراير.