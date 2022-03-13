صورايخ تستهدف مقرا للسفارة الأميركية قيد الإنشاء في أربيل

أفاد مراسل دوت الخليج، ليلة الأحد، باستهداف مقر السفارة الأميركية، الذي يجري تشييده في مدينة أربيل شمالي العراق، بخمسة صواريخ بعيدة المدى.

وقال إن أحد الصواريخ سقط على مقر قناة k24 الكردية الفضائية التابعة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لكن دون خسائر بشرية.

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