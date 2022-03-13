نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق العثيم السعودية على الأجهزة وتخفيضات لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر أسواق العثيم واحد من أكبر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية ويوجد للشركة الكثير من الفروع في مختلف المحافظات في السعودية سواء الدمام أو مكة أو المدينة المنورة وهناك الخبر أيضًا وحرص العثيم على أن يوافر كافة متطلبات العملاء وأن يلبي لهم عروض وتخفيضات على مختلف منتجاتها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

تقدم أسواق العثيم عرض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” سامسونج تلفزيون ال اي دي Samsung TV LED، سامسونج تلفزيون بلازما، توشيبا تلفزيون ال اي دي Toshiba Turbo LED TV، شارب تلفزيون ال اي دي Sharp LED TV Full HD، نيكاي تلفزيون ال اي دي سمارت Nikai LED Smart TV، سكاي وارث ال اي دي تلفزيون Skyworth LED TV، أفترون تلفزيون أل اي دي Aftron LED TV، سامسونج مسرح منزلي بلوتوث Samsung Home Theater – Bluetoot.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية

حرص العثيم على أن يوفر الكثير من الخصومات على مختلف المنتجات وليس فقط الأجهزة الكهربائية بل هناك على المنتجات الغذائية ومستلزمات التنظيف وغيرهم من المنتجات الأخرى وفيما يلي بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم ” صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash، مزيل لمكياج العيون نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect، لوشن للجسم من نيفيا، مزيل رائحة العرق من نيفيا متوفر للجنسين الرجال والسيدات بالإضافة إلى بخاخ مزيل رائحة العرق أيضًا مناسب للجنسين رجال وسيدات ومتوفر من نيفيا، كريم للنهار ناتشرال وايت مع سائل تفتيح البشرة للنهار اولاي Olay Natural White Day Cream.

يحتوي العرض على كلًا من حليب للأطفال بليميل بلس Blemil plus، غذاء مكمل للرضع والأطفال بلفيت بلس Blevit plus، حلاوة طحينية، مرسي لبنة تركية، فرسانا جبنة موزاريلا، نادك جبنة كريم قابلة للدهن، كيري لبنة كريمية، المراعي زبدة غير مملحة، ويمكنكم التوجه إلى أي فرع من فروع أسواق العثيم لتحصلوا على ما ترغبون من منتجات.