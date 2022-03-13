طريقة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين و ما هي الأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة طريقة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين إنّ خطوات حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين 1443 تتم بسهولة وبشكل إلكتروني، حيث تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين، وذلك لكي يتمكنوا من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ، وأكدت وزارة الحج والعمرة على أنه يتم منح التصاريح وفق مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى المتقدمين، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة عن توفير خدمة استخراج تصريح الحج 1443هـ بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين في السعودية، وجاء الإعلان عن السماح بأداء مناسك الحج والعمرة بعد أن توقفت لمدة عام تقريبًا بسبب تفشي وباء كورونا في المملكة، والذي أودى وأصاب الكثير من المواطنين والمقيمين على الأراضي الحجازية.



طريقة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الإجراءات التي يتم من خلالها استخراج تصريح الحج 1443، وتتمثل فيما يلي:

الانتقال على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. ثم الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب حجز الخدمات. ثم اختيار أيقونة طلب حجز. تسجيل عدد الحجاج والمدينة. ثم اختيار أيقونة برنامج الحج المناسب. تسجيل كافة البيانات الخاصة بالحجاج في المكان المُعد لها. ثم تسجيل أرقام الهوية وتاريخ الميلاد الخاص بالحجاج. الضغط على تبويب تسجيل الطلب.

شروط استخراج تصاريح الحج 1443

هناك مجموعة من الشروط الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لاستخراج تصريح الحج، وهي ما يتوجب توافرها في الأشخاص الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، وتتمثل فيما يلي:

يجب أن يحصل المتقدم على اللقاحات المعتمدة في السعودية، ثم وذلك بالتوافق مع الآليات التي حددتها الدولة لفئات التحصين. وهي محصن أو محصن أكمل جرعة واحدة أو محصنًا متعافيًا تمامًا من الإصابة بالوباء. ثم يُشترط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة من قبل الدولة. والتي منها ارتداء الكمامة أثناء تأدية مناسك الحج والتباعد الاجتماعي. ثم العدد الكلي للحجاج لهذا العام 60 ألف حاج فقط. العمر المسموح به للحج ما بين 18 إلى 65 عامًا فقط. ثم يُشترط تقديم كل ما يثبت أن المتقدم لا يعاني من أمراض مزمنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح الحج

تتمثل كافة الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح الحج للعام الجاري 1443هـ للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

تقديم تقرير طبي يتضح من خلاله فصيلة دم المتقدم. ثم تقديم شهادة صحية يتم من خلالها إثبات أن المتقدم قد حصل على كافة التطعيمات الخاصة بالحمى الشوكية. تقديم عدد 2 صورة شخصية وذلك بمقاس 4*6 إذا كان المتقدم مقيمًا في السعودية. ثم تقديم جواز السفر الخاص بالمتقدم السعودي، وأوراق الإقامة للمقيم. تقديم شهادة تؤكد بأن المتقدم قد تلقى التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية. ثم تقديم نموذج تصريح حج 1443 هـن وهو ما يُمكن الحصول عليه بشكل إلكتروني من خلال المسار الإلكتروني. تقديم تصريح من جهة العمل التي يعمل لديها المقيم في المملكة.

والجدير بالذكر إنه فور الانتهاء من الإجراءات السابقة سوف تظهر قيمة الرسوم الواجب دفعها، وتتم عملية دفع الرسوم من خلال أحد طرق السداد المتوفرة، وبعدما يتم دفع الفاتورة سوف يتمكن الحاج من استخراج تصريح الحج.