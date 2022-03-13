نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تسهيل للتمويل وتقسيط المنتجات حتي 60 ألف ريال في المقال التالي

شركة تسهيل السعودية هي إحدى شركات التمويل الشخصي المحدود بالمملكة، وهي تتبع شركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”. التمويل يتبع الشريعة الإسلامية.يدعم تمويل شركة تسهيل السعودية التعامل بالذكاء الإصطناعي والخدمات الرقمية؛ لتعامل أكثر سهولة ومرونة. برأس مال 350 مليون ريال سعودي؛ تخضع الشركة لإشراف البنك المركزي السعودي ولها مجلس شريعة يعمل على التأكد من خضوع كافة العمليات لأحكام الشريعة الإسلامية. مميزات تمويل شركة تسهيل السعودية: يخضع للشريعة الإسلامية لا يتطلب كفيل، أو تحويل راتب يصل حجم التمويل لضعف إجمالي الراتب فترات سداد متنوعة ومرنة قد تصل إلى 60 شهر بساطة المستندات المطلوبة موافقة مبدئية سريعة (خلال دقيقة واحدة) تمويل فوري عند شراء منتجات أو خدمات شركاء شركة تسهيل هامش ربح ثابت حتى انتهاء التمويل خدمات شركة تسهيل السعودية: التمويل الشخصي (التورق): يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

لا حاجة لكفيل أو لتحويل الراتب

تمويل بمبلغ يبدأ من 15,000 ويصل إلى ربع مليون ريال سعودي

فترة سداد 36 أو 48 وتصل إلى 60 شهر تمويل مبيعات التقسيط (المرابحة): يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

لا حاجة لكفيل أو لتحويل الراتب

تمويل بمبلغ يبدأ من 4,000 ويصل إلى 60,000 ريال سعودي

فترات السداد هي 12 و 18 و 24 و 30 وتصل إلى 36 شهر العروض: بين الحين والآخر تقوم شركة تسهيل السعودية بتوفير عروض مميزة لفترات محدودة. يمكنك دائماً متابعتها من صفحة العروض على موقع شركة تساهيل السعودية من هنا. عرض الفترة من تسهيل السعودية هو أرباح 0% على منتجات أيكيا إذا تم التقسيط على 12 شهر. قائمة شركاء شركة تسهيل السعودية: سلسلة Virgin Megastore

إكسترا extra للإلكترونيات

العيسى

أبيات

أيكيا

المستشفى السعودي الألماني

جولدز جيم

شركة دهانكو (على حسين الدهان وأولاده المحدودة)

السعودي السويسري الطبي

عيادات رام

مستشفى الرعاية

عيادات الفارابي

مجموعة أندلسية للخدمات الطبية

ريدنجتون Redington شروط تمويل شركة تسهيل السعودية: أن يكون المنتفع سعودي الجنسية أن يكون المنتفع مقيماً بالسعودية مع بطاقة تنقل سارية ألا يقل العمر عن 23 سنة أن يكون المتقدم على رأس العمل أو متقاعداً ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر للمواطن السعودي وعام كامل للمقيم كذلك ألا يقل الراتب عن 5000 ريال للموظف الحكومي ألا يقل الراتب عن 6000 ريال لموظف القطاع الخاص ألا يقل الراتب عن 10000 ريال للعسكريين طريقة التسجيل للحصول على التمويل: ادخل على الموقع الرسمي لشركة تسهيل من هنا ، أو نزل تطبيق الهاتف لتعامل أسهل من هنا للأيفون و هنا للأندرويد. قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال بعض البيانات (الاسم بالعربية والإنجليزية، رقم الهوية أو رقم الإقامة السارية، مكان إصدار الهوية أو الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني). بعد لحظات ستصلك رسالة بها رقم تأكيدي، قم بإدخاله. بعد تفعيل الحساب، انقر تقدم الآن لفتح طلب تمويل. ابدأ بتعبئة البيانات المطلوبة، وهى نفس البيانات الشخصية السابق ذكرها إلى جانب تاريخ الميلاد و الدخل الشهري الصافي. قم برفع المستندات المطلوبة في الطلب ثم اضغط “قدم طلبك الآن” *يمكنك تقديم طلب التمويل من خلال أحد فروع شركة تساهيل المنتشرة بالمملكة. المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل شركة تسهيل السعودية: الهوية الوطنية أو الإقامة السارية

إثبات للدخل عن طريق تعريف بالراتب أو التأمينات الإجتماعية

العنوان الوطني

التحقق من رقم الجوال عن طريق خدمة أرقامي

سند الأمر عمر شويل - جدة عروض شركة تسهيل للتمويل وتقسيط المنتجات حتي 60 ألف ريال - ثقفني

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