طريقة استعلام دعم ريف برقم الهوية والتسجيل عبر بوابة REEF

دعم ريف وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى السعودية طريقة للاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، وذلك من خلال منصة ريف الالكترونية وهي أحدي برامج الدعم من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويتيح هذا البرنامج للأسر والعاملين في القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية الذين يقيمون فى الريف، يعملون بمجال الزراعة، وما يخصها من اعمال، وتعمل الوزارة على تنمية مشاريعها وتشجيع المزارعين من أجل التقدم والازدهار ونستعرض جميع الفئات المستحقة لبرنامج reef وطريقة التسجيل في المنصة بخطوات بسيطة خلال دقائق وكيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية في البرنامج.

طريقة استعلام دعم ريف برقم الهوية

تم البحث فى الآونة الأخيرة بصورة كبيرة من قبل المواطنين السعوديين عن خطوات الاستعلام عن دعم ريف بواسطة رقم الهوية الخاص بالمواطن، يمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى منصة ريف واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الالكتروني عن طريق الإنترنت http://reef.gov.sa.

الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم النقر على استعلام دعم ريف برقم الهوية.

قم بكتابة كل البيانات المطلوبة فى الأماكن المخصصة لها.

الضغط على زر بحث حتى تظهر كل البيانات المتعلقة بالشخص كالاستحقاق وموعد نزول المبالغ.

كيفية التسجيل فى برنامج دعم ريف

يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التقدم إلى الدعم الريفي لأول مرة عن الطريقة الصحيحة للتسجيل وهى كما يلى:

دخول المواطنين السعوديين إلى رابط منصة reef.

يجب كتابة كل البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين فى الأماكن المخصصة لها ومنها ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، كلمة السر، رقم التليفون الخاص به، ورمز التحقق)

ظهور الأحكام والشروط والسياسات المتعلقة بالبرنامج ويجب قرأتها جيدًا ومراجعتها قبل النقر على زر الموافقة.

في النهاية بعد القيام بكل التفاصيل المطلوبة قم بالضغط على زر التسجيل.

المستحقين فى برنامج الدعم الريفي

وضحت وزارة البيئة و المياه والزراعة القطاعات التى تستحق التسجيل في برنامج reef ومن هذه الفئات المستحقة من برنامج الدعم التالي: