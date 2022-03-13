جدة - نرمين السيد - وقال مدير الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف، أوليه سينيجوبوف: "اليوم، فى منطقة إيزيوم، أسقطت مجموعة قوات الدفاع الجوى المتنقلة مقاتلة روسية"، مضيفا: "دُمرت طائرة العدو بنظام الصواريخ أرض-جو المحمولة كتفا (ستينجر)"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط مقاتلة روسية فوق خاركيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.