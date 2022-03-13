الدفاع الروسية: تدمير 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن القوات الروسية أخرجت 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال عملياتها الجارية فى أوكرانيا.





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