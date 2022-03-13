أوكرانيا: روسيا تحاول إجراء استفتاء صورى لفصل خيرسون عن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، اليوم السبت، إن روسيا تحاول إجراء استفتاء صورى لفصل منطقة خيرسون عن أوكرانيا وإعلان "جمهورية خيرسون الشعبية" على غرار ما حدث فى 2014.





وكتب كوليبا، عبر حسابه على منصة "تويتر": "اتباعا لقواعد لعبة 2014، يسعى الروس جاهدين الآن لتنظيم استفتاء صورى على جمهورية شعبية مزيفة فى خيرسون"، مضيفا: "بالنظر إلى انعدام الدعم الشعبى، فسيكون (الاستفتاء) مفبركا بالكامل. يجب أن تطبَّق عقوبات حادة على روسيا إذا مضوا قدما (فى ذلك). خيرسون هى أوكرانيا وستبقى كذلك دوما"، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس-يوكرين" الأوكرانية. وبسط الجيش الروسى على منطقة خيرسون فى 5 مارس الجارى، بعد اشتباكات عنيفة بدأت مع بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، 24 فبراير الماضى.

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