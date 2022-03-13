الدفاع الروسية: توصيل حوالى 1935 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ميزينتسيف قوله : "تم بالفعل تسليم ما مجموعه 1935 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وتم تنفيذ 237 مهمة إنسانية، من بينها 22 عملية فى مناطق كييف وزابوروجيا وخاركوف وتشرنيهوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم توفير 264 طناً من الضروريات الأساسية" مضيفا أنه "تم توزيع الأدوية والغذاء على المدنيين فى المناطق المحررة"، وفقا لقوله.
وأضاف ميزينتسيف أن هناك جهود متواصلة لتجميع المساعدات الإنسانية، وتم جمع أكثر من 17 ألف طن من البضائع فى مرافق التخزين.
وقال ميزينتسيف: "اليوم ، تم تنفيذ 31 مهمة إنسانية فى منطقتى كييف وتشرنيهوف وكذلك فى جمهوريتى "دونستيك" و"لوجانسك" شرقى أوكرانيا، عندما تم تسليم 240 طنا من الضروريات الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان المحليين".
وقال ميزينتسيف إن روسيا اقترحت عشرة ممرات إنسانية فى 12 مارس من كييف وتشرنيهوف وسومى وخاركوف وماريوبول، بينما أضافت أوكرانيا ممرات أخرى باتجاه جيتومير.
كما قال رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع إن أكثر من 9500 مأوى مؤقت للاجئين الأوكرانيين قائمة حاليا فى روسيا.
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