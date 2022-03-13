أوكرانيا.. صور تظهر دمارا واسعا بالمباني السكنية في ماريوبول

قالت شركة أميركية خاصة، إن صورا التقطتها أقمار اصطناعية صباح السبت، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز، أن حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود.

كما لحقت أضرار جسيمة في عشرات المباني السكنية العالية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية، لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا.

وقال مجلس بلدية المدينة، الجمعة، إن 1582 مدنيا على الأقل قتلوا في ماريوبول من جراء القصف الروسي والحصار المستمر منذ 12 يوما.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، السبت، عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله، إن الوضع الإنساني خطير بشكل خاص في ماريوبول، حيث علق "آلاف الأشخاص وبينهم أجانب"، محملا "القوميين" الأوكرانيين مسؤولية هذا الوضع.