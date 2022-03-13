من مصر وسوريا.. غرق مهاجرين انقلب زورقهم بالبحر المتوسط

أعلنت السلطات الليبية أن زورقا يقل نحو عشرين مهاجرا، انقلب في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل البلاد، السبت، وفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه، من المتوقع أنهم لقوا حتفهم.

وقال خفر السواحل الليبي إن مجموعة من 23 مهاجرا مصريا وسوريا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من اليوم. وجرى انقاذ ثلاثة منهم ونقلوا الى المستشفى.

وأضاف إنه تم انتشال جثة واحدة فقط، وما زالت جهود البحث جارية.

حادثة الغرق هي أحدث حلقة في سلسلة محاولات مهاجرين عبور البحر المتوسط ​​من ليبيا للوصول إلى شواطئ أوروبا.

واستفاد تجار البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى التي سادت ليبيا، وقاموا بتهريب المهاجرين عبر حدود ليبيا مع ست دول، ثم حشدهم في قوارب مطاطية وإطلاقهم في رحلات محفوفة بالخطر في البحر المتوسط.

واعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن 192 مهاجرا على الأقل غرقوا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في أول شهرين من عام 2022.

كما تم اعتراض ما يزيد على 2930 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا. وفور عودتهم ينقلون إلى مراكز احتجاز تديرها الحكومة، وتنتشر فيها الانتهاكات وإساءة المعاملة.

وفي 2021 تم اعتراض ما لا يقل عن 32425 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا. ووفق المنظمة الدولية للهجرة فقد غرق ما لا يقل عن 1553 شخصا العام الماضي.