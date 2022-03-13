الأردن دولةٌ عضو في مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

دوت الخليج :- يمثّل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المملكة في مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي تشكّلت بقرارٍ من مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية (157).

وتتولى اللجنة، وفق قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حلٍ دبلوماسيٍ لها،وفق بترا .

وتتكون اللجنة، في عضويتها، من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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