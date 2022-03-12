نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجز أخبار وزارة التعليم السعودي اليوم السبت في خمس دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم الآن موجز أخبار وزارة التعليم السعودي بحيث تعد هذه الوزارة من أنجح الوزارات في الوقت الحالي في العالم العربي فيما يخص العملية التعليمية، وأثبت مدى جدارته في التقنيات التي تم استخدامها للتعليم عن بعد، وسنحرص الآن على القيام بعرض بعض المعلومات والأخبار التي حدثت اليوم في وقت صغير حتى تتمكن من الإلمام بما تريد خلال خمس دقائق فقط، تعرف الآن عليها عبر هذه الفقرات.

وكيلة وزارة التعليم

حرصت وكيلة وزارة التعليم الخاصة بالابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي على التحدث اليوم على الاستراتيجية التي تحرص المملكة العربية السعودية على القيام باتباعها حتى يتمكنوا من ابتعاث أكبر عدد من الطلاب حتى عام 2030 حيث جاءت في الاستراتيجية أنه سيتم استهداف حوالي 70 ألف طالب وطالبة داخل المملكة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

إجازة الفصل الدراسي الثاني

بما أن الاختبارات النهائية انتهت من يوم الخميس الماضي حرص مجلس شؤون الأسرة على التحدث وإعطاء بعض الاقتراحات على الأسرة لكي يتمكنوا من قضاء إجازة مثالية دون وجود أي مشاحنات، وكان أهم اقتراح هو جعل الأبناء يقومون بالمساعدة في الأعمال المنزلية بمختلف أشكالها، ويحصلون من بعدها على مكافئات مثل الذهاب للتنزهه واللعب، والقيام بالكثير من النشاطات التربوية المساعدة.

اختبارات المتغيبين عن الاختبارات النهائية

سبق وحرصت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم أنه سيتم اختبار المتغيبين عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بسبب وجود عذر مسبق يتم تقديمه إلى المدرسة لجميع الصفوف الدراسي من الابتدائية حتى الثانوية، بأنه سيتم اختبارهم خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثالث وستكون جميع الاختبارات حضورية ولا يوجد أي استثناءات لذلك.

نتائج اختبارات الرخصة المهنية

حرصت هيئة التدريب على القيام بالإعلان عن موعد نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، وسيتم الإعلان عنها في 20 من شهر رمضان لعام 1443هـ الموافق 21 أبريل 2022م وبالتوفيق لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

الاستعانة بشركة تعليم وتدريب

حرصت وزارة التعليم على القيام بالاستعانة بأحد الشركات المتخصصة لتدريب الإداريين للإرشاد الصحي داخل المدارس، وهذا لكي يتمكنوا من تسجيل الحالات المصابة بالأمراض المعدية التي تم العمل على اكتشافها ومتابعة المريض حتى يتم شفائه ويجب أن يعود للمدرسة بتقرير طبي يثب مدة سلامته بالوحدة الصحية.