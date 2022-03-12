تنظيف الكرشه بميه بارده من الحنفية وبدون كحت بجنية واحد ستري بعينك ستفاجئي من النتيجة

الكرشة هي أكلة شعبية مصرية أصلية عرفت قديمًا ومازالت موجودة حتى عصرنا هذا تعد الكرشة من الأكلات التي يعشقها عدد كبير من الناس في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث يتم إعدادها بطرق مختلفة فلكل بلد طريقة تختلف عن الأخرى، ولكن قبل القيام بطهي الكرشة لابد أن يتم تنظيفها بطريقة جيدة وهذا ما سنتحدث عنه.

تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر يتطلب القيام بعدة خطوات هذه الخطوات هي:

في البداية يتم تنظيف الكرشة من بقايا الطعام الموجودة داخلها باستخدام كمية وفيرة من المياه.

يتم تقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة لكي يسهل مسكها، ثم يتم وضعها في وعاء.

نحضر قدر عميق ونضع بداخله كمية مناسبة من الماء الساخن ومن ثم نضيف كمية مناسبة من البيكينج بودر على حسب الكمية الموجودة معنا من الكرشة.

يتم تقليب الخليط جيدًا ثم يتم وضع الكرشة بداخله ويتم تقليبها بشكل جيد لمدة 5 دقائق.

قومي بإخراج الكرشة ثم قومي بكشط الطبقة السوداء باستخدام السكين.

يتم الاستمرار في كشط الكرشة حتى تصبح بيضاء تمامًا خالية من أي شيء غريب.

يتم غسل الكرشة عدة مرات باستخدام الملح والخل بالإضافة إلى الليمون على مراحل متعددة حتى تتغير رائحتها إلى رائحة الليمون الجميلة.

يتم نقع الكرشة في الماء والليمون والخل والملح لمدة لا تقل عن 5 ساعات.

يتم تصفية الكرشة من سائل النقع وشطفها جيدًا بالماء من أجل طهيها.

أنواع الكرشة

تختلف أنواع الكرشة على حسب الحيوان الذي تم استخراج الكرشه من داخله فمثلًا هناك:

الكرشة الجملي: وهي التي تم استخراجها من بطن الجمل ولا تحتاج لعناء شديد عند التنظيف لعدم وجود الطبقة السوداء عليها.

الكرش البقري: وهي الكرشة التي يتم استخراجها من بطن البقرة هذا النوع يحتاج إلى عناء شديد في التنظيف وذلك لوجود الطبقة السوداء التي تحتاج إلى الكشط.

الكرشة الضاني: وهي كرشة الأغنام على اختلاف أنواعها.

الكرشة الجاموسي: وهي الكرشة المستخرجة من بطن الجاموسة والتي تحتاج إلى تنظيف عميق.

مراحل طهي الكرشة