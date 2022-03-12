أذربيجان تبدى استعدادها لاستضافة اجتماع بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس إدارة شؤون السياسة الخارجية فى الرئاسة الأذرية حكمت حاجييف، اليوم السبت، استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين أوكرانيا وروسيا.





وقال حاجييف - فى تصريحات على هامش مشاركته فى المنتدى الدبلوماسى فى أنطاليا - إن هناك اقتراحا من الجانب الأوكرانى لعقد محادثات بين الجانبين فى أذربيجان، مؤكدا استعداد بلاده لعقد مثل هذا الاجتماع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تريند) الاذرية.

وأوضح أن "هذا الاقتراح قدمه الجانب الأوكرانى. فإذا كانت هناك نية، فنحن مستعدون دائمًا لاستضافة هذا الاجتماع، وقد استضافت أذربيجان سابقًا اجتماعًا مماثلة بين مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة، وكذلك اجتماعًا بين روسيا وحلف شمال الأطلسى".

وأشار إلى أن أذربيجان ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى أوكرانيا، مضيفًا أن الرئيس الأذرى إلهام علييف يبذل جهودًا لإنهاء الصراع فى هذا البلد.