روسيا: لسنا مستعدين للدخول فى حوار تود أمريكا فرضه علينا

جدة - نرمين السيد - شدد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، على أن بلاده ليست مستعدة للدخول فى حوار تود الإدارة الأمريكية أن تفرضه عليها، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال ريابكوف، فى تصريحات إعلامية له اوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لسنا مستعدين للدخول فى حوار ربما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه علينا". كما أشار الدبلوماسى الروسى إلى أن وضع الأمن الأوروبى يشهد تغييرات جذرية.. موضحًا: "لقد بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبى وضمانها دون الانهيار، والتى نشأت نتيجة الخط الإجرامى غير المسؤول تمامًا الذى اتبعه النظام الحالى فى كييف والقائمون عليه فى الغرب". وأضاف: "لا يمكننى القول إن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لا تزال سارية، ومع ذلك، فقد تغير الموقف تمامًا. الآن أصبح الوضع مختلفًا بشكل جذرى، وأصبحت المسألة المطروحة الآن هى ضمان تحقيق الأهداف التى حددتها قيادتنا للعملية العسكرية الخاصة، حيث تم التعبير عن هذه الأهداف مرارًا وتكرارًا، وهى معروفة جيدًا".

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