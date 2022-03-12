لقطات حية للحظة تدمير مدرعات أوكرانية بطائرات روسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيور كوناشينكوف، إن طائرات حربية وطائرات مسيرة قتالية روسية قصفت 79 من أصول البنية التحتية العسكرية الأوكرانية اليوم السبت فقط.

وأضاف الناطق العسكرى - فى تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية على نشرتها الإنجليزية - أن الأهداف التى جرى قصفها تشمل أربع وحدات قيادة واتصالات، ونظامان صواريخ أرض - جو، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة، وهدف حرب إلكترونية، وست مخازن ذخيرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم، و 54 مجموعة من المركبات المدرعة.

وأشار إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-24 وثلاث طائرات مسيرة، بما فى ذلك طائرة تركية مقاتلة من طراز بيرقدار.

وقدر كوناشينكوف، أنه تم تدمير 3593 من الأصول العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة فى أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين.

سياسيا، صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت بأنه تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتز، وناقشوا آفاق محادثات السلام مع روسيا، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية .