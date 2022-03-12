جدة - نرمين السيد - وقال البنك المركزى الروسى، فى بيان على موقعه الرسمى، اليوم السبت، إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه فى بورصة موسكو فى قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء وضع "الاسترداد: الطلبات المباشرة" مع التسويات بالروبل الروسى، كما قرر عدم استئناف التداول فى قسم سوق SFI.
وأشار إلى أنه سيبقى العمل ساريا بالتداولات فى قسم سوق المشتقات لأدوات سوق الأوراق المالية (بما فى ذلك عقود المؤشرات) فى وضع "صفقات الإغلاق - الطلبات المباشرة".
ولفت إلى أن التداول سيبقى ساريا كالمعتاد بالنسبة لأدوات قسم النقود، والمعادن الثمينة والعقود المتطابقة للعقود الآجلة على المواقع الأصلية، من 10.00 إلى 18.45 بتوقيت موسكو.
وسيتم فتح التداول فى سوق الصرف الأجنبى وسوق المال وسوق "الريبو" لبورصة موسكو فى الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزى الروسى يمدد تعليق عمل بورصة موسكو حتى 18 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.