البنك المركزى الروسى يمدد تعليق عمل بورصة موسكو حتى 18 مارس

جدة - نرمين السيد - وقال البنك المركزى الروسى، فى بيان على موقعه الرسمى، اليوم السبت، إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه فى بورصة موسكو فى قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء وضع "الاسترداد: الطلبات المباشرة" مع التسويات بالروبل الروسى، كما قرر عدم استئناف التداول فى قسم سوق SFI.

وأشار إلى أنه سيبقى العمل ساريا بالتداولات فى قسم سوق المشتقات لأدوات سوق الأوراق المالية (بما فى ذلك عقود المؤشرات) فى وضع "صفقات الإغلاق - الطلبات المباشرة".

ولفت إلى أن التداول سيبقى ساريا كالمعتاد بالنسبة لأدوات قسم النقود، والمعادن الثمينة والعقود المتطابقة للعقود الآجلة على المواقع الأصلية، من 10.00 إلى 18.45 بتوقيت موسكو.

وسيتم فتح التداول فى سوق الصرف الأجنبى وسوق المال وسوق "الريبو" لبورصة موسكو فى الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.