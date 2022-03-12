نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوراً..رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا وزارة التعليم العراقية جميع المحافظات في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 حيث تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول نتائج الثالث المتوسط 2022، وذلك من قبل الطلاب العراقيون وأولياء الأمور الذين يرغبون في معرفة مستقبل أبنائهم الدراسي، حيث ينتظر جميع الطلبة والطالبات ظهور النتيجة وسط مشاعر تملأها الخوف والقلق، ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم رفع النتيجة على موقع الوزارة الرسمي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الصف الثالث المتوسط.
نتيجة الثالث المتوسط 2022
أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية في العديد من التقارير الرسمية اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب ولم يتبقى سوى إعداد الكشوفات لكي يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم العراقي.
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022
أتاحت وزارة التعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط فور اعتمادها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وذلك عبر عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التعليم العراقية
- اختيار قسم نتائج الطلاب من القائمة المعروضة بالموقع.
- اختيار نتيجة الثالث المتوسط 2022.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني والمحافظة.
- الضغط على زر “الإستعلام عن النتيجة”.
- سيتم عرض نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.
نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي الخارجي بغداد 2022
قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الضوابط المتعلقة بنقل الصفوف المنتهية مثل (الصف السادس المتوسط، الصف الثالث المتوسط)، خلال الفصل الثاني، وقد جاءت هذه الضوابط على النحو التالي:
- يتم نقل الطلبة بين مديريات التربية العامة بعد تقديم ما يثبت نقل محل السكن الخاص بالطالب هو وجميع أفراد عائلته بغض النظر عن حال الطالب سواء نجاح أو إكمال.
- ممنوع نقل الطلاب من مدارس مسائية إلى مدارس صباحية كذلك يمنع نقلهم من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية.
- ممنوع نقل الطلبة إلى المديريات في المحافظات التالية (كركوك، الأنبار، صلاح الدين) لغير المقيمين في هذه المحافظات.
- يتم وقف النقل في الواحد والثلاثين من شهر مارس 2022.
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