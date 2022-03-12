شروط تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية في المملكة

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عمر شويل - جدة شروط تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية سمحت الحكومة للموظفين بالعمل المرن الذي يقوم على نظام توقيت ساعات الدوام الرسمي حيث يتم من خلاله منح الموظفين درجة من الحرية باختيارهم ساعات العمل اليومية الخاصة بهم، وفقاً للاحتياجات التشغيلية وموافقة الإدارة، وبموجبه يختار الموظف وقت بدء دوامه وساعة المغادرة، ومن جانبها تحدد المؤسسة ساعات بدء الدوام الرسمي والساعات التي يمكن أن تكون بها مرونة للدوام لمن يختار ذلك، والذي يتم بموجبه احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتصرف أجور العامل مرة كل أسبوع بحد أقصى، ويكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.



شروط تطبيق الدوام المرن على الموظفين في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك وفق شروط الأتية:

يشترط ألا يتجاوز من يعملون عن بُعد نسبة ۲5% من موظفي الجهة. يجب استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد. يلزم تقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات. يشترط استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

نظام البصمة والدوام المرن في رمضان 1442

كشفت وزارة الموارد البشرية، عن قرارها حول العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث حددت ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان، للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

نظام العمل المرن في المملكة

كانت المملكة سباقة كالعادة في إيجاد التشريعات والقوانين المناسبة لتوفير أرضية عمل مرن تضمن حقوق الطرفين، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع تنظيم العمل المرن استجابة لباقة من المراسيم الملكية المنظمة للعمل، ومن أهم التفاصيل التي شملها التنظيم نذكر:

عدم إلزام صاحب العمل بتعويض الإجازات السنوية والمناسبات أو مكافأة نهاية الخدمة. ثم عدم إخضاع العامل لفترة تجربة. احتساب العمل بالساعة، وتصرف الأجور شهريا. ثم لا تتجاوز ساعات العمل عند صاحب عمل واحد إل 95 ساعة شهريا. يحق للعامل الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل.

كيف يتم حساب الشخص في برنامج نطاقات

يتم حساب المواطن السعودي داخل برنامج نطاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبعًا لبعض الأساسات التي تتمثل فيما يلي:

بالنسبة لمعدل التوطين نجد أن العامل الذي يتقاضى راتب شهري يتراوح بين 3 آلاف ريال سعودي و4 آلاف ريال سعودي يتم حسابه كنصف عامل. ثم يتم حساب الفرد بعامل كامل في حالة كان راتبه الشهري لا يقل عن مبلغ 4 آلاف ريال سعودي. في حالة كان الشخص يتقاضى راتب أقل من 3 آلاف ريال سعودي في الشهر لا يتم حسابه في نسبة التوطين للدولة. ثم إذا كان الراتب الخاص بالشخص 3 آلاف في الشهر الواحد يتم احتسابه كنصف عامل. يتم حساب الموظفين الذين يعملون بنظام العمل المرن كثلث عامل وذلك بشرط أن يكون الشخص قد أكمل 168 ساعة في العمل ويواظب على سداد قيم الاشتراك في التأمين الاجتماعي. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي فيتم حسابهم في نسبة التوطين كنصف عامل، بشرط أن يكون الأجر الشهري للشخص لا يقل عن 3 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الشخص يسدد الاشتراك الخاص بالضمان الاجتماعي له.

نظام الدوام المرن في السعودية

يتسم نظام الدوام المرن بأنه لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة، كما يفرض النظام الجديد أن يكون عقد العمل مكتوباً ويكون محدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي إلي تضع خطة تريد السير عليها للقضاء على تلك الوباء القاتل والسيطرة عليه لكي تعود حياة المواطن لطبيعتها وأفضل من السابق، كما أنها أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية