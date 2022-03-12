رابط نتائج قبول السجون 1443 نساء القبول المبدئي الاستعلام عبر منصة أبشر توظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول السجون 1443 نساء من أكثر الروابط بحثاً الآن عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي المتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون على رتبة جندي، لذلك يجب على من تم قبولها وترشيحها مبدئياً، سرعة تجهيز كافة المستندات المطلوبة عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية، لمطابقة المستندات مع ما تم تقديمه في استمارة التسجيل الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة لوظائف المديرية العامة للسجون، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال منصة أبشر للتوظيف، كما يجب على من تم ترشيحهن الحضور أمام اللجنة المختصة في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات ولمطابقة المستندات ولحضور المقابلة الشخصية، ومن تتخلف عن الحضور يتم استبعادها من الترشح ولا يحق لها الرجوع على الجهات المختصة في شيء.

رابط نتائج قبول السجون 1443 نساء

أعلنت منذ قليل المديرية العامة للسجون وظائف ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن إعلان نتائج السجون نساء 1443 على رتبة جندي، لذلك وجب على من تم ترشيحهن الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض.

المستندات المطلوب إحضارها لاستكمال الإجراءات

طباعة نموذج موعد المراجعة والذي تم طباعته عبر منصة أبشر توظيف. أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد صورتين منها. إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة. إذا كانت المتقدمة متزوجة يجب عليها إحضار سجل الأسرة الخاص بها. صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني. أصل الشهادة الثانوية وما يعادلها وعدد صورتين منها. إحضار أصل الشهادات والخبرات الإضافية والتي تم رفعها على منصة أبشر مع نسخة مصدقة منها. بالنسبة لمن حصلت على المؤهل من خارج المملكة يجب عليها إحضار شهادة المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم. إحضار ملف لحفظ المستندات وقلم أزرق جاف.

نتائج قبول المديرية العامة للسجون ومكان إجراء المقابلة

يتم الحضور أمام لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض في العنوان التالي:-(مركز القدرات النسائي – الدخول من البوابة الغربية في تمام الساعة السابعة صباحاً).

رابط استعلام نتائج قبول وظائف السجون

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولات قبول مبدئي على رتبة جندي في وظائف المديرية العامة للسجون 1443 إلكترونياً، من خلال اتباع الخطوات التالية:-