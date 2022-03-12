خطوات نقل الكفالة عبر منصة قوى وطريقة تسجيل دخول برقم الهوية

خطوات نقل الكفالة عبر منصة قوى هي خدمة من خدمات المنصة المتعددة لتطوير سوق العمل بالنسبة للعمال والموظفين وكذلك أصحاب العمل للتقديم افضل الكفاءات، وتهدف المنصة إلى دمج القطاع الخاص في العمل وتهدف إلي عودة رسم الإجراءات والسياسات الخاصة بالعمل تجديد ترخيص العمال ترسيخ خطة التوطين وتقدم برنامج أجير وإمكانية تغيير مهنة الموظفين المقيمين.

وتقدم خدمة إصدار وتجديد رخص العمل لموظفين غير السعوديين وتعد هذه الرخصة هي موافقة على العمل في السوق السعودي، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للأصحاب والأعمال والأفراد والشركات، التسجيل في منصة قوى الإلكترونية وهى وحدة من العديد من المنصات التي تهتم الوزارة بتقديمها لخدمة المواطنين بشكل الكتروانى سريع بدون ضياع الوقت والجهد، ويجب التسجيل أولا في منصة قوى للاستفادة من خدماتها المتاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، من أجل نقل خدمات العامل من المنشأة التي يعمل فيها حاليًا إلى المنشأة الجديدة، يجب أن يكون للموظف حساب على منصة قوى الإلكترونية، وبمجرد أن تنتهي المنشأة من تقديم عرض العمل، يتلقى المستخدم رسالة مبيناً أن عرض العمل قد وصل إلى حسابهم، وبعد ذلك يحتاجون إلى تسجيل الدخول إلى الحساب لقبول عرض الانتقال إلى المنشأة الجديدة، وتكون رسوم نقل الكفالة في حالة نقل الكفالة لأول مرة يتم دفع رسوم بقيمة 2000 ريال، وتبلغ رسوم انتقال الكفالة للمرة الثانية بـ 4000 ريال سعودي، بينما تبلغ رسوم انتقال الكفالة للمرة الثالثة 6,000 ريال سعودي.

خطوات نقل الكفالة عبر منصة قوى

يجب على الجميع العاملين وأصحاب العمل بإنشاء حساب على المنصة لمتابعة كل ما يلزم من إجراءات في العمل:

الدخول إلى منصة قوى الإلكترونيّة. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على خدمة نقل كفالة. يتم اختيار خدمة نقل موظف بين منشآت الرقم الموحد. يلي ذلك تحديد المنشأة التي نريد نقل الكفالة إليها. اختيار العامل أو مجموعة العمال المراد نقل كفالتهم. إنشاء عقد عمل لكل عامل نريد نقل كفالته. وأخيرا الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

طريقة تسجيل دخول برقم الهوية عبر منصة قوى

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية قوى. النقر على تسجيل الدخول. تسجيل الدخول من اسم المستخدم ورقم الهوية وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ثم إدخال البيانات المطلوبة مع مراعاة صحتها وإدخال رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل ويمكنك البدء في الاستفادة من مختلف الخدمات المطروحة من خلالها.

والجدير بالذكر ان تفعيل البريد الإلكتروني يكون عبر منصة قوى حيث يتطلب ذلك تفعيل البريد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل، حيث يتم إرسال رسالة إلي البريد الإلكتروني من المنصة وهي رسالة ترحيبية وأخري تحتوي علي كود التحقق ومن غيره لا يتم تفعيل الحساب، وتفعيل الحساب لا يتطلب سواء الضغط علي الأيقونة الزرقاء في الرسالة ومنها يتم استكمال بيانات التسجيل.