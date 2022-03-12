الناتو يشارك فى مناورات بالنرويج بنحو 30 ألف عسكرى و200 طائرة و50...

أكد حلف شمال الأطلسى "الناتو" أنه سيشارك فى مناورات بالنرويج بنحو 30 ألف عسكرى و200 طائرة و50 بارجة يوم 14 مارس المقبل، حسبما ذكرت العربية، وأكد الحلف أن هدف مناورات الناتو هو الاستعداد لأى عدوان خارجى، وأكد وزير دفاع النرويج أنه قام بإبلاغ روسيا بالطبيعة الدفاعية للمناورات حتى لا يكون هناك أى التباس.

يذكرأن، أعرب الفاتيكان عن استعداده لأى نوع من الوساطة وفعل كل ما هو ممكن بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين - في مقابلة صحفية لموقع "فاتيكان نيوز"، اليوم /السبت/ - "طلبت إنهاء القتال والتوصل إلى حل تفاوضي لوقف الصراع، وأصررت على احترام السكان المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبل أيام".

وعن موقف الفاتيكان من النزاع في أوكرانيا، قال بارولين "هو ما كرره البابا عدة مرات "لا" للحرب؛ الحرب جنون، ويجب أن تتوقف"، مضيفًا "نناشد ضمائر الجميع بوقف القتال على الفور".

تابع وزير خارجية الفاتيكان أن "البادرة غير المسبوقة" للبابا فرنسيس بزيارته للسفارة الروسية لدى الفاتيكان في اليوم التالي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت "خطوة شخصية" من أجل التعبير للسلطات في موسكو عن قلقه إزاء التصعيد، مؤكدا أنه لم يفت الأوان بعد لإرساء السلام، لم يفت الأوان للتراجع والتوصل إلى اتفاق.