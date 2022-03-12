الدفاع البريطانية: بوتين يرحب بـ16 ألف مرتزق من الشرق الأوسط للقتال بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رحب باستعداد 16 ألف مرتزق من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا، وذلك وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، إنه لا يعتقد أن بيلاروسيا سترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية رغم الضغط الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن قصف 79 موقعا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال العمليات التي جرت اليوم السبت في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، إن الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة وصاروخا تكتيكيا أمس.

وأضاف كوناشينكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "طائرات القوات الجوية الروسية أصابت 145 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية أمس شملت ثلاثة أنظمة صواريخ "بوك إم-1" المضادة للطائرات، وثمانية مراكز قيادة ومراكز اتصالات، وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود، و78 مجموعة من المعدات العسكرية".

وأكد أن القوات الروسية شنت هجمات دقيقة على مطار عسكري في فاسيلكوف ومركز للاستخبارات الإلكترونية في بروفاري بأوكرانيا.. موضحا أن القوات الروسية شنت باستخدام أسلحة دقيقة وطويلة المدى هجوما على أهداف عسكرية أوكرانية.