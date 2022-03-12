موسكو: العقوبات لن تؤدى إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتى فى روسيا

أكد دميترى بوليانسكى النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العقوبات الغربية ضد موسكو لن تؤدى إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتى فى روسيا.

وقال ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن "العقوبات الغربية هدفها تدمير الاقتصاد الروسي": "لن يؤدى رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية إلا إلى خسارة حصتها فى السوق الروسية".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية ردا على العملية الروسية فى أوكرانيا.

وأكد بايدن مؤخرا أن "معدل التضخم غير المسبوق فى بلاده والمسجل للمرة الأولى فى 40 عاما، مردّه الوضع فى أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا".

واعترف بايدن فى وقت سابق بأن "العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده"، متعهدا بـ"حمايته خاصة فى ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة".