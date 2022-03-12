أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا مستمرة عبر الفيديو كونفرانس

وقال بودولياك، فى تصريح اليوم السبت بحسب "رويترز": "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسى دون انقطاع عبر الفيديو. تم تشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة ومواقف أوكرانيا تحددها توجيهات سابقة صارمة للغاية".
من جانبه، أعرب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى عن أمله فى أن "تبدأ عملية السلام من الناحية العملية وليس بالتصريحات".
وقال: "دبلوماسيونا يعملون ويناقشون بعض تفاصيل جدول الأعمال الممكن مع روسيا. أود أن يحدث هذا. سيتحقق ذلك من الناحية العملية، وليس بالكلمات، فقد بدأت عملية التسوية، وعملية انهاء الحرب. ننتظر هذه العملية ويجرى الحديث عن خطوات لإنهاء الحرب"
وأشار إلى أنه وجه فى رسائله بالفيديو، اقتراحا إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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