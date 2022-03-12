أصبح مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في التاريخ خلال المباريات الرسمية، بتسجيله هاتريكا في مرمى توتنهام، يوم السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم رافعاً غلته إلى 807 أهداف.
ومحا رونالدو الرقم السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلاً باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي، جوزيف بيكان، والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي.
وكان رونالدو قد بلغ حاجز 800 هدف في أوائل ديسمبر الماضي بثنائية في مرمى أرسنال (3-2).
وسجل صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات 691 هدفًا مع أنديته سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد في فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، و 115 هدفًا مع منتخب بلاده حيث يعتبر أيضاً هدافه التاريخي.
وحسب الاتحاد الدولي (فيفا)، سجل بيكان الذي توفي في 12 ديسمبر 2001، 805 أهداف في الفترة بين 1931 و1955.
ويؤكد الأسطورة البرازيلية بيليه على حسابه على "إنستغرام" أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته هو 1283 مع احتساب عدد من المباريات غير الرسمية. لكن معظم المصادر تتفق على إحصاء 767 هدفاً لـ"الملك" بيليه خلال المباريات الرسمية.
من جهته، يؤكد البرازيلي الآخر الدولي السابق روماريو (55 عاماً)، أنه سجل "غلة شخصية" برصيد 1000 هدف، وذلك بحساب الأهداف التي سجلها في فئات الشباب والمباريات الودية والاستعراضية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسجيله 772 هدفاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو أفضل هداف في التاريخ خلال مباريات رسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.