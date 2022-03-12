فرنسا تستبعد حدوث ركود لاقتصادها بسبب العملية العسكرية الروسية

وبحسب المنصة الإخبارية لإذاعة فرانس أنتر، أشار فرانسوا فيلروى دو جالو إلى أن فرنسا ستكون أقل تضررا من جيرانها فى منطقة اليورو، من تداعيات العملية الروسية فى أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وذلك بسبب اعتمادها الأقل على الغاز الروسى والوقود الأحفورى.
وكان البنك المركزى الأوروبى (ECB) قد خفض - الخميس الماضى - توقعاته للنمو فى منطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة لعام 2022، إلى 7ر3% (ونشر ثلاثة سيناريوهات مختلفة للسنوات المقبلة اعتمادًا على شدة التأثير المتوقع لهذه الحرب والعقوبات.
وأوضح "دو جالو" أن خسارة النمو فى منطقة اليورو قد تصل إلى نقطتين مئويتين من إجمالى الناتج المحلى التراكمى بحلول عام 2024، فى السيناريو الأكثر خطورة للبنك المركزى الأوروبى، مضيفا إلى أنه بالنسبة لفرنسا، من المحتمل أن تكون أقل قليلاً بسبب اعتمادها الأقل على الغاز الروسى والوقود الأحفورى.".
واختتم محافظ البنك المركزى الفرنسى حديثه قائلا "لا توجد توقعات بحدوث ركود، حتى فى أكثر السيناريوهات تطرفًا"، مشيرا إلى أن هذه التوقعات كانت عرضة "لقدر كبير من عدم اليقين".
تجدر الإشارة إلى أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولى قد قالت - الخميس الماضى - إن الحرب فى أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت فى انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمى الشهر المقبل.
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