وزير الخارجية الأوكرانى: مستعدون للتفاوض مع روسيا ولن نستسلم

وأوضح كوليبا، فى بيان اليوم السبت، أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الإمدادات العسكرية، وأنه كان من الممكن إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين لو كانت القوات الأوكرانية تملك مزيداً من الطائرات. وقال إن كييف تحتاج إلى مساعدة للتحقيق فى "جرائم حرب" محتملة ومقاضاة مرتكبيها.
ودعا الدول الغربية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضرب الاقتصاد الروسى، مؤكداً أن "الاعتقاد بأن هذه مجرد مشكلة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا هو خطأ".
وفى ما يتعلق بمدينة ماريوبول، قال كوليبا إنها محاصرة من القوات الروسية لكنها لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، مشيراً إلى أن روسيا تستخدم تكتيكات مشابهة لما فعلته فى سوريا.
كما قال وزير الخارجية الأوكرانى إنه يعتقد أن بيلاروس لا ترغب فى إرسال قوات إلى أوكرانيا على الرغم من تعرضها للضغط من قبل روسيا.
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