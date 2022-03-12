الفاتيكان يعرب عن استعداده لأى نوع من الوساطة لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين - فى مقابلة صحفية لموقع "فاتيكان نيوز"، اليوم السبت- "طلبت إنهاء القتال والتوصل إلى حل تفاوضى لوقف الصراع، وأصررت على احترام السكان المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية، وذلك خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قبل أيام".

وعن موقف الفاتيكان من النزاع فى أوكرانيا، قال بارولين "هو ما كرره البابا عدة مرات "لا" للحرب؛ الحرب جنون، ويجب أن تتوقف"، مضيفًا "نناشد ضمائر الجميع بوقف القتال على الفور".

تابع وزير خارجية الفاتيكان أن "البادرة غير المسبوقة" للبابا فرنسيس بزيارته للسفارة الروسية لدى الفاتيكان فى اليوم التالى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا كانت "خطوة شخصية" من أجل التعبير للسلطات فى موسكو عن قلقه إزاء التصعيد، مؤكدا أنه لم يفت الأوان بعد لإرساء السلام، لم يفت الأوان للتراجع والتوصل إلى اتفاق.