فلسطين: على واشنطن تحمل مسؤوليتها تجاه حماية حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى بيان صحفى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- إن مصادقة لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "بسجات زئيف"، المُقامة على أراضى بيت حنينا، شمال القدس المحتلة وتصعيد الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية لصالح مشاريع الاستيطانى؛ يهدف إلى إنهاء أى فرص لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعميق تهويد و"أسرلة" المدينة المقدسة لعزلها عن محيطها الفلسطينى، لحسم مستقبل المدينة بالقوة من طرف واحد قبل اية مفاوضات مستقبلية.

وأكدت الوزارة أن عمليات "أسرلة" وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وتمردًا اسرائيليًا رسميًا على الشرعية الدولية وقراراتها.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بالتحرك الفورى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها فى الارض الفلسطينية المحتلة، خاصة فى مدينة القدس.