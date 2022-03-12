التشيك تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبى فى ظل تدفق اللاجئين الأوكران

جدة - نرمين السيد - طلبت الجمهورية التشيكية، من الاتحاد الأوروبى مراكز موقتة تساعدها على إيواء 50 ألف لاجئ من أوكرانيا نظرا للضغط الذى تتعرّض له مواردها، وفق ما أعلن وزير الداخلية فيت راكوسين السبت.





وبحسب وكالة "سى تى كى" الإخبارية، أوضح راكوسين أن "الطلب يحسب ما يصل إلى 25 مركزا إنسانيا يتسع كل منهم لألفى لاجئ". بدورها، قالت الناطقة باسم جهاز الإطفاء بافلا ياكوبكوفا فى بيان، إن "قدرة (الجمهورية التشيكية) على الاستيعاب بلغت حدّها الأقصى تقريبا. نطلب من الاتحاد الأوروبى بأن يمكّن الجمهورية التشيكية من التحول بشكل أساسى إلى بلد عبور للاجئين بينما يتم قبولهم فى دول أعضاء أخرى.

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