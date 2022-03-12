صحيفة أوكرانية: صور أقمار صناعية تظهر استعداد قوات روسية لشن هجوم على كييف

وأضاف الموقع الإخبارى الأوكرانى أن هذه الصور تكشف عن وجود نشاط لقوات روسية يتضمن تحريك وحدات مدرعة ومدفعية بالقرب من مطار (هوستوميل)، الذى يحظى بأهمية استراتيجية بالقرب من العاصمة كييف".
وأشار الموقع الإخبارى إلى أن روسيا تدفع بالمزيد من قواتها العسكرية نحو غرب وشرق كييف، وذلك فى محاولة لتطويق المدينة وربما اختراقها، من جانبهم، أعرب بعض الخبراء المختصين عن اعتقادهم بأنه يتعين على سلطات مدينة كييف الاستعداد لتهيئة المدينة للتصدى لهجوم جديد، وأنه يجب أن يتم تجهيز دفاعات قوية للرد على مثل هذا الهجوم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد ذكرت فى وقت سابق أن العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا فى خطر.
وفى السياق، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى -فى تصريح نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم- إن القوات الروسية يمكنها دخول كييف فقط إذا هزموا كل الأوكرانيين.
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