أعلنت السلطات الفرنسية، العثور على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما وامرأة قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرقي البلاد، مساء يوم الجمعة.
وقال نائب المدعي العام، بوريس دوفو، إن فرق الانقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.
وأضاف المصدر أن عناصر الانقاذ ما لبثوا أن عثروا على "خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية".
وأوضح بوريس دوفو أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشراً واثنتي عشرة سنة، وإلى امرأة في التاسعة والثلاثين.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن الجثث التي جرى العثور عليها في الشقة قد تكون "لأم وأطفالها".
وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية "تحمل على الاعتقاد أن الأطفال تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة" ، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغلبها لأطفال.. الشرطة الفرنسية تعثر على 5 جثث داخل شقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.