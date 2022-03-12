نتائج القبول الموازي 2021/2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ وراء البحث عن تلك النتائج واستخراجها بعدما ان تم الاعلان عنها من قبل المصادر المسؤولة فى وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر قد زاد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين، بعد ان تم الاشارة على استقبال نحو 30 الف طلب على القبول الموازي ليتم الإعلان عن الانتهاء رسمياً من أعمال مراجعة طلبات المتقدمين على تلك النتائج الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم بها ونستعرضها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من أهم النتائج التي من خلالها يتم الالتحاق الطلاب داخل الجامعات العراقية، لذا مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير للغاية بحثاً عن تلك النتائج التي نبدأ الان فى استعراضها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق