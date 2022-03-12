فتح رابط تذاكر مباراة الهلال والأهلي 18-3-2022 موقع تذاكر الهلال والأهلي tikets.alhilal.com

بدأ البحث من قبل عشاق الزعيم السعودي عن رابط تذاكر مباراة الهلال والأهلي القادمة، والمقرر لها الجمعة على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، في قمة الجولة 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، يدخل الفريقين المباراة الهامة باحثين عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، الهلال يبحث دائماً عن الفوز واعتلاء القمة، بينما الأهلي في موقف صعب ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من ترتيبه في الجدول، وكان الفريقين قد تعادلا في مباراة الدور الأول بهدف لمثله.

رابط تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري

الدخول على موقع بيع تذاكر مباريات الهلال tickets.alhilal.com .

. النقر علة كلمة تذاكر أعلي الصفحة الرئيسية.

تحديد تذاكر مباراة الهلال والأهلي.

النقر على تسجيل الدخول.

في حالة لم يكن لك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها ورقم المقعد.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياُ لتأكيد الحجز.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة

17.50 : – بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.50 : – بتوقيت دول المغرب الجزائر تونس.

19.50 : – مساءً بتوقيت كلاً من دولة مصر والسودان وليبيا.

20.50 : – بتوقيت مكة المكرمة دولة قطر، دولة الكويت، دولة البحرين.

21.50 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 23 17 3 3 7 20:49 29 54 2 الشباب 23 13 7 3 7 27:44 17 46 3 النصر 24 14 3 7 6 31:43 12 45 4 الهلال 21 12 7 2 9 21:42 21 43 5 ضمك 1 - 0 24 11 6 7 6 34:33 -1 39 6 الفتح 24 8 7 9 6 29:36 7 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 23 7 9 7 7 18:19 1 30 9 الرائد 23 8 5 10 7 34:29 -5 29 10 الطائي 23 8 2 13 7 36:22 -14 26 11 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 12 الأهلي 23 5 10 8 7 31:28 -3 25 13 الفيصلي 24 5 10 9 6 33:24 -9 25 14 الإتفاق 23 5 9 9 7 38:28 -10 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 0 - 1 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال ضد الأهلي

شروط حضور مباراة الهلال والأهلي في الجولة 25

الحصول على جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد. تحميل تطبيق توكلنا لإظهار حالة التحصين ضد فيروس كورونا. ارتداء الكمامات الطبية عند الدخول للملعب وأثناء سير المباراة. عدم التزاحم أمام بوابات الدخول والخروج قبل وبعد المباراة. عدم أصطحاب المأكولات داخل الملعب والحرص على التباعد وترك مسافات أمنة. الالتزام التام بتعليمات الجهات المنظمة للمباراة وعند طلب المنظمين الخروج من الملعب ألامتثال على الفور.

بطاقة مباراة الهلال والأهلي