نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرررت” نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول علي رابط استعلام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول تشتد عمليات البحث من جانب الكثير من الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على نتائج طلاب الثالث المتوسط الدور الاول، وهي الامتحانات التي أنتهى منها الطلاب خلال الأيام الأخيرة في جميع المدارس بكافة انحاء العراق بشكل عام، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على النتائج بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد اعلان نتائج الطلاب الخاصة بالامتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

وقد انهت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الايام الاخيرة امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة التي نوهت عليها بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك بهدف سير الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بشكل عام في ضوء حفاظ على سلامة الطلاب وجميع اعضاء العملية التعليمية بشكل عام، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات تصحيح الامتحانات العالم بالطلاب قد بدأت على الفور بعد الانتهاء من اداء الامتحانات، وذلك حيث تمر النتائج بالمرحلة الاخيرة لها وهي رصد الدرجات تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2022

وفي اطار سعي وزارة التربية والتعليم العراقية الى اتباع الطرق الالكترونية في اجراء الخدمات التعليمية المختلفة التي تخدم الطلاب وتسهل عليهم العملية التعليمية في جميع انحاء العراق، فقد أعلنت الوزارة تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالحصول على نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق، وذلك للحصول على نتائج الطلاب الكترونيا بسهولة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية .

يتم اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول في العراق.

يتم ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة مباشرة.

فور انتهاء الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية بدأت عمليات البحث بالتزايد حول كيفية الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بتوفير الوقت والجهد للطلاب، حيث يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط فور ظهورها عن طريق الخطوات الشابق ذكرها و تظهر النتائج فى ملفات pdf

وقد جاء أيضًا ضمن القرارات المتعلقة بنقل الصفوف المنتهية “الثالث المتوسط، السادس الإعدادي” تزويد مراكز فحص الدراسة الاعدادية والمتوسطة بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات الطلبة، ويتم توقيف استلام الطلبات الخاصة بالنقل عند 31 آذار 2022 على أن تتحمل مديريات التربية المسؤولية في حال مخالفة أي قرار من القرارات المذكورة في كتاب المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي.