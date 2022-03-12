جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتى تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، ذكرت الشركة، فى بيان السبت، أن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشرنوبيل المعطلة بمساعدة متخصصين روس. وأضافت أن الأنشطة التى تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الأوكرانيون يديرون محطتى تشرنوبيل وزابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.