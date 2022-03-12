لاتفيا: نظام التعليم جاهز لاستيعاب 4500 طفل أوكرانى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة البث العام فى لاتفيا عن وزيرة التعليم والعلوم أنيتا موينيتسه قولها - خلال زيارتها إلى مركز اللاجئين الأوكرانى - إن نظام التعليم فى لاتفيا جاهز لاستيعاب حوالى 4500 طفل لاجئ.
وأضافت: "على الرغم من وجود صعوبات فى إيجاد مكان فى رياض الأطفال، يمكن أن يشارك القطاع الخاص فى هذه الحالة، نبحث عن مجموعة متنوعة من الحلول لتسهيل اندماج الأطفال ومواصلة تعلمهم دون الكثير من الاضطرابات بسبب اللغة".
وفيما يتعلق بالأطفال فى سن المدرسة الثانوية، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الشروع فى محادثات مع وزير التعليم الأوكرانى بشأن الفرص المتاحة للمراهقين لمواصلة الحصول على التعليم فى أوكرانيا فى التعلم عن بعد، وأدت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا التى بدأت 24 فبراير الماضى، إلى نزوح الملايين من المواطنين إلى الدول المجاورة.
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