التحالف: خسائر للحوثيين خلال عمليات فى حجة ومأرب باليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير 15 آلية عسكرية وتكبيد مليشيا الحوثى خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف فى حجة ومأرب باليمن.



جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير 15 آلية عسكرية وتكبيد مليشيا الحوثى خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف فى حجة ومأرب باليمن. وذكر التحالف -فى بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت- أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 21 عملية استهداف ضد المليشيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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