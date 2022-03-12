زيلينسكى: معظم الشركات الأوكرانية لا تعمل منذ الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن معظم الشركات الأوكرانية توقفت عن العمل منذ بدء الهجوم الروسى على بلاده، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





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