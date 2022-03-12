عاجل.. بايدن يأمر بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس الماضى، مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، عن أحد كبار مساعدى الرئيس فولوديمير زيلينسكى، القول إنه تم إجلاء نحو 48 ألف أوكرانى عبر ممرات إنسانية.

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