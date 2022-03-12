فرنسا: بوتين لم يبد استعداده لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

أضاف المسؤول، بحسب "رويترز"، أن الزعيمين الفرنسى والألمانى أكدا خلال مكالمتهما على أن الوقف العاجل لإطلاق النار فى أوكرانيا يعد شرطاً لإجراء مفاوضات شاملة.
وأكد المسؤول فى الرئاسة الفرنسية، أن باريس مصممة على استخدام الدبلوماسية مع روسيا لتفادى الأسوأ فى أوكرانيا. وشدد المسؤول على جعل كلفة الحرب فى أوكرانيا باهظة على روسيا.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية، أن اتهام فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنسانى لا يعدو كونه "أكاذيب".
وقال الإليزيه، إنه خلال هذه المكالمة التى استمرت ساعة ونصف ساعة، جدد الرئيس الفرنسى والمستشار الألمانى دعوة روسيا إلى "وقف فورى لإطلاق النار" و"رفع الحصار" عن مدينة ماريوبول.
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