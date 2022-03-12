رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل وشروط التسجيل لعام 1443 هجرية

رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل احد الروابط الهامة والأساسية لدي المواطنين واسرهم في حال أن تعطل احدهم عن العمل بسبب ظروف قوية خارجة عن إرادته حيث يهدف هذا النظام إلى سد فجوة الدخل والعمل من أجل حياة طيبه وكريمه للمواطنين واسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة اخرى جديدة لذالك يرغب الكثير من المواطنين في الحصول على رابط التسجيل نظام ساند التامين ضد التعطل عن العمل لأنه يوفر كافة التدريبات والدعم اللازم من اجل المساعدة في التحاق المواطنين بوظيفة اخرى جديدة سوف نوضح لكم قراء موقع ثقفني رابط التسجيل وما هي شروط ساند التامين ضد التعطل عن العمل لعام 1443 هجرية.

رابط التسجيل في ساند التامين ضد التعطل عن العمل 1443

لمن يرغب في التسجيل في ساند التامين ضد التعطيل عن العمل 1443 يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية باتباع ما يلي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

لكي يتم تسجيل الدخول بطريقة صحيحة يجب إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم اضغط على “تسجيل الدخول”. وبعد الانتقال إلى خانة الأفراد اختر منها ساند.

ثم قم بالضغط علي التعطيل عن العمل.

في حال إذا كنت مؤهل ستظهر لك أيقونة طلب ساند.

قم باختيار خيار ساند لتقديم طلب الاستحقاق.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة ورقم الأبيان البنكي يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.

الاطلاع علي الشروط والأحكام والموافقة عليها.

في النهاية اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط ساند التامين ضد التعطل عن العمل 1443

اقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها في من يستحق الدعم لا يمكن للمشترك الحصول على التعويض المقدر له من غير هذة الشروط وهى:-

أن يكون سعودي الجنسية من أبوين سعوديين المنشأ.

يتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

يشترط ألا يكون ترك عمله بمحض إرادته.

ألا يكون مفصولا من العمل بسبب يرجع إليه.

أن تكون لديه القدرة على العمل.

ألا يكون له دخل من عمل اخر أو نشاط خاص به.

ألا يكون تخطى سن 60 عاما.

يجب التسجيل في الوزارة مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ ترك العمل.

يجب البحث عن العمل.

كما يجب الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

حالات إيقاف صرف ساند التامين ضد التعطل عن العمل 1443

قد نوهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن أسباب رفض إيقاف صرف التعويض للمستفيد بشكل مباشر وفوري وجاءت على النحو الأتي: