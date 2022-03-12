شولتس وماكرون يطالبان بوتين بوقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال بيان صادر عن الحكومة الألمانية، اليوم السبت، إن المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طالبا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على الفور فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف البيان، أن شولتس وماكرون طالبا بوتين بالانخراط فى الدبلوماسية لحل الأزمة فى أوكرانيا. وأجرى المسؤولون الثلاثة محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف إطلاق نار فورى". ومنذ لقاء ماكرون وبوتين فى الكرملين فى 7 فبراير، أجرى الرئيس الفرنسى تسعة اتصالات مع نظيره الروسى، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الإليزيه.

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